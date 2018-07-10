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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:15 م
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شاهد.. رد فعل المصريين بعد قرار منع تعيين أبناء العاملين وأقاربهم

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:48 م
شاهد.. رد فعل المصريين بعد قرار منع تعيين أبناء العاملين وأقاربهم رد فعل المصريين
كتب أسامة طلعت
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تفاؤل كبير ساد بين الشباب عقب القرار الذى اتخذته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذى نص على وقف تعيين أبناء العاملين وأقاربهم ، الأمر الذى فتح باب الأمل فى وجوه الشباب للتعيين بدون واسطة.
 
يقول أحد الشباب إن قرار وقف تعيين أبناء العاملين وأقاربهم  يقضى على المحسوبية والواسطة بشكل جزئى، فيما قال آخر إن الواسطة ستظل موجودة لكن القرار سيحد منها بشكل كبير ، لكنه لن يمنعها، مؤكدا أن القرار خطوة للأمام.
 
وعلى النقيض، أكد عاملون أنه يجب أن يكون هناك فرصة لأبنائهم حتى يستطيعوا إيجاد فرصة عمل لائقة باعتبارهم الأولى بالعمل، قائلين: "بعد أن يقضى العامل عمره فى وظيفته يجب أن يطمئن على مستقبل أبنائه".
 
 
 

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وزيرة التخطيط

ابناء العاملين

وقف تعيين ابناء العاملين

هالة السعيد




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