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سحر نصر تبحث مع بعثة البنك الدولى دعم برنامج "تنمية سيناء"

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:36 ص
سحر نصر تبحث مع بعثة البنك الدولى دعم برنامج "تنمية سيناء" سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب: عبد الحليم سالم
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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، برئاسة لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، ناجى بن حسين، مدير بالبنك الدولى، وذلك لبحث ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع البعثة مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت الوزيرة، أهمية مواصلة دعم البنك الدولى لقطاع الإسكان فى مصر، خاصة الإسكان الاجتماعى، والذى يعد أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتواصل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذ برنامجها لإتاحة مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، اضافة إلى أهمية قطاع الاسكان فى توفير بنية أساسية للمستثمرين، ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل.

واتفق الجانبان، على ضرورة الإسراع فى دعم مشروع الإسكان الاجتماعى، بتمويل ثانى بقيمة 500 مليون دولار، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث أشادت بعثة البنك الدولى، بالنجاح الكبير الذى حققه المشروع، والذى ساهم البنك فى تقديم تمويل سابق له بقيمة 500 مليون دولار.

وأعربت بعثة البنك الدولى، عن استعدادها لتقديم أى خبرات لمصر فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الاسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى تعد "قصة نجاح"، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك ومصر فى مختلف القطاعات، وإتاحة جميع الخبرات والإمكانيات، بما يحقق أهداف التنمية في مصر.

والتقت الوزيرة، ببعثة البنك الدولى المكلفة بمتابعة برنامج تنمية سيناء، برئاسة سامح نجيب وهبة، مسئول الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولى.

وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع، والذى سيساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة. وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على الإسراع فى توفير البنك الدولى، الدعم اللازم للمساهمة فى تنمية شبه جزيرة سيناء، بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمل المناسبة لأهالى سيناء.


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سحر نصر من البرلمان: بعثة "البنك الدولى" هدفها توفير المنح لتنمية سيناء

سحر نصر

وزيرة الاستثمار

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