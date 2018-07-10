video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء كندا يزور مجموعة الناتو القتالية فى لاتفيا - صور

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:29 م
رئيس وزراء كندا يزور مجموعة الناتو القتالية فى لاتفيا - صور رئيس وزراء كندا يصافح الجنود
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

زار رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قوات بلاده فى لاتفيا قبل حضور قمة الناتو فى بروكسل والمقرر انعقادها غدا الأربعاء. وتعد زيارة ترودو أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء كندى إلى لاتفيا فى تاريخ البلدين.

والتقى ترودو مع رئيس الوزراء اللاتفى ماريس كوسينسكس والرئيس رايموندز فيجيونيز فى ريجا، حسبما قال مكتبه في إصدار صحفي.

وقام ترودو بعد ذلك بزيارة مجموعة الناتو القتالية بقيادة كندا فى لاتفيا والتى تمثل أكبر وجود عسكري لبلاده فى أوروبا منذ أكثر من عقد. وقال المكتب إن الزيارة تشكل فرصة لترودو لتجديد التزام كندا إزاء حلف الناتو والأمن الأوروبى-الأطلسى .

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الناتو فى العاصمة البلجيكية بروكسل اليومين القادمين يوليو فى قمة يتوقع أن يكون الانفاق العسكري على رأس جدول أعمالها.

وزير الدفاع الكندى بصحبة أحد الجنود
وزير الدفاع الكندى بصحبة أحد الجنود

وزير دفاع كندا يتحدث إلى جندى ألبانى
وزير دفاع كندا يتحدث إلى جندى ألبانى

جاستن ترودو فى حوار مع جنود الناتو فى لاتفيا
جاستن ترودو فى حوار مع جنود الناتو فى لاتفيا

رئيس الوزراء الكندى يصافح أحد الجنود
رئيس الوزراء الكندى يصافح أحد الجنود

ترودو يستمع إلى أحد الجنود
ترودو يستمع إلى أحد الجنود

قوات الناتو فى انتظار وصول ترودو
قوات الناتو فى انتظار وصول ترودو

وزير الدفاع اللاتفى وسيلفى مع ترودو
وزير الدفاع اللاتفى وسيلفى مع ترودو

ترودو بصحبة وزير دفاع لاتفيا
ترودو بصحبة وزير دفاع لاتفيا

ترودو يصافح جنود الناتو فى لاتفيا
ترودو يصافح جنود الناتو فى لاتفيا

ترودو وجنود الناتو
ترودو وجنود الناتو

ترودو يستعرض القوات أثناء زيارته
ترودو يستعرض القوات أثناء زيارته

جندى يعزف بالمزمار قبل وصول ترودو
جندى يعزف بالمزمار قبل وصول ترودو

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: إنفاق الولايات المتحدة على الناتو "غير عادل"

فرنسا تأمل فى وحدة الحلفاء خلال قمة الناتو ببروكسل فى ظل ضغوط ترامب

صور.. قبل ساعات من انطلاق قمة الناتو.. بروكسل تغلق ميادينها لدواع أمنية.. تكثيف أمنى لاستقبال قادة الوفود المشاركة.. مباراة بلجيكا وفرنسا تفاقم التحديات الأمنية.. ومراقبون أوروبيون: الحلف فى حاجة لإصلاحات جذرية

مسئولون فى الناتو: علاقتنا ممتازة مع مصر.. وبرنامج أمنى جديد للتعاون شمال أفريقيا

كندا

رئيس وزراء كندا

جاستن ترودو

لاتفيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة