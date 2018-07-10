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رئيس حى المطرية: تطوير مستشفى الصدر وتغيير خط مياه منطقة الليمون

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:05 ص
رئيس حى المطرية: تطوير مستشفى الصدر وتغيير خط مياه منطقة الليمون المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد المحمدى، رئيس حى المطرية شرق القاهرة، أنه جارٍ تغيير خط مياه الشرب بمنطقة الليمون، وذلك بالتعاون مع وكالة G I Z.

وأضاف رئيس حى المطرية، أن المكتب الاستشارى للمشروع و G I Zقاما بمتابعة تغيير خط مياه منطقة الليمون والوقوف على خطوات التنفيذ ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.

وأشار المحمدى إلى أنه سيتم تطوير مستشفى الصدر بالمطرية بالتعاون مع  G I Z  أيضًا، وجارٍ إزالة المعوقات التى تعوق تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء فى الموعدة المحدد.

 


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