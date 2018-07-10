رئيس جهاز حماية المستهلك: تفعيل الدور الرقابى لحاملى الضبطية القضائية

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف تفعيل الدور الرقابى لحاملى الضبطية القضائية للعمل بشكل فعال فى ضبط الأسواق، بالتنسيق معالأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة كما يستهدف الجهاز زيادة الموارد البشرية والمادية والتقنية للجهاز لمواكبة المتغيرات والتعامل مع مشاكل المواطنين الرد عليها فى الوقت المناسب، بما يخفض زمن الاستجابة للشكوى ويزيد من تفاعل الجهاز المعنى بحمايه حقوق المستهلك مع المواطنين وتلبية طموحاتهم، من خلال زيادة آليات تلقى الشكاوى وتفعيلها والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية للقيام بدورها من خلال تنسيق تام ومتكامل.



جاء ذلك خلال مشاركة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلكالمنعقد حاليا لليوم الثانى بمقر منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقي بالعاصمة السويسرية جنيف، بحضور 150 دولة ويضم العديدمن وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية.



وعلى الجانب التشريعى والقانونى أوضح " عبد المعطى " أن البرلمان المصرى تعامل بصورة إيجابيه مع منظومة حمايه حقوق المستهلك حيث انتهى مؤخراً من الموافقة النهائيه علىقانون جديد لحماية المستهلك يستهدف إيجاد آليات جديدة لحماية المستهلك ويضع نصوصاً قانونيه تواكب الواقع ويفرض عقوبات ملائمه للمخالفات المرتكبه والواقع المجتمعى والإقتصادى، وكذلك تنظيم التجارة الإلكترونيه وتحديد ضوابط التعامل معها فى إطار يستهدف حماية المستهلك الإلكترونى من المخاطر التى يتعرض لها فى الشراء عن بعد إضافة الى ما تناولهمن العقوبات على احتكار السلع وحبسها عن التداول والغش والتدليس والاعلانات المضلله وكل ما من شأنه قد يضر بالمستهلك.



وأكد " راضى عبد المعطى " أن المرحلة القادمه تتطلب تعظيم الجهود على كل المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لتكون منظومة حماية المستهلك هى منهج عمل وثقافة مجتمعات من خلال تعاونكم ودعمكم ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ضوابط قانونية واضحة وتشريعات أكثر ملائمه للواقع وتطبيقا للقانون بدقه وشفافيه، وعلى أن يواكب ذلك اجراءاتمؤسسيه رقابيه وتنظيميه وإدارية تستهدف توعية المواطنين وضبط السوق وتوفير الحمايه للمستهلك وتعمل على صون حقوقه.



و قدم راضى اقتراحا باعتبار حماية حقوق المستهلك هى أحد أهم حقوق الانسان التى نصت عليها الشرائع السماويه والدساتير والقوانين وانه بشأن اليوم العالمى لحقوق المستهلكأقترح أن يكون الاحتفال باليوم العالمى لحقوق المستهلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحده للتجاره والتنميه "الأونكتاد "وأن تنظم هذه الفعاليات وفق برامج وأليات تستهدف ابراز الجهودالدولية والوطنية على أن يتم تناوب الاحتفال بهذا اليوم كل عام فى دوله كى تنتشر هذه الثقافة وفى حالة الموافقه على هذا الاقتراح أدعوا حضراتكم أن تقبلوا دعوة جمهورية مصر العربيهفى إقامة الاحتفال بها العام القادم.



وكان دول أعضاء منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد أشادو بالكلمة التى التى القاها اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حمايةالمستهلك خلال اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد وذلك بعدما أكد " عبد المعطى " أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتهاتسعى للعمل وفق استراتيجيات واضح المعالم وآليات واقعيه تسهم بصورة ايجابيه فى نجاح منظومه حمايه حقوق المستهلك.