رئيس جامعة الازهر يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف ملابسات حريق مستشفى الحسين

يعقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرا صحفيا، بمقر مستشفى الحسين الجامعى، غدا الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرا، فى حضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب ومدير عام مستشفى الحسين الجامعى.

يتضمن المؤتمر الصحفى الكشف عن تفاصيل الحريق الذى شهده مستشفى الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر، وملابسات الحادث وتفاصيل عمليات الإخلاء والإنقاذ، وما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن.