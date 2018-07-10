ديا الألمانية: ندرس استثمار 500 مليون دولار بقطاع النفط المصرى خلال 3 سنوات

كتب أحمد أبو حجر

قالت ماريا موريس هنسن، الرئيس التنفيذى لشركة ديا الألمانية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول فى مصر، أنها عقدت اجتماعا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مساء أمس، وحصلت على تأكيدات بسداد كامل مستحقاتها المتأخرة بحلول نهاية عام 2019، مشيرة إلى عزم شركتها استثمار نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة فى قطاع النفط المصرى.

وأضافت هنسن، فى تصريحات صحفية على هامش حفل تنصيب المهندس سامح صبرى رئيسا لفرع الشركة فى مصر، أن شركتها تعمل حاليا على تقييم المزايدة الأخيرة التى طرحتها وزارة البترول للتنقيب عن النفط والغاز، متابعة: "نحن لا نستطيع الآن تحديد هل الشركة ستشارك أم لا؟، ولكننا مهتمين بالفعل المزايدة خاصة وأن مصر أصبحت تتميز بالعديد من المزايا التى تحفز المستثمرين على العمل فى مصر"، على حد قولها.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن منتصف شهر مايو الماضى عن طرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز فى 27 قطاعا هذا العام، إحدى المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول وتشمل 11 قطاعا، بينما تطرح الثانية الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وتغطى 16 قطاعا، وتشمل مزايدة هيئة البترول 5 قطاعات بالصحراء الغربية وقطاعين بوادى النيل و3 قطاعات بخليج السويس وقطاعا واحدا بالصحراء الشرقية، فيما تشمل مزايدة إيجاس 13 قطاعا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى 3 قطاعات بدلتا النيل الأرضية.

وبحسب الرئيس التنفيذى لشركة ديا الألمانية، فإن الشركة تمتلك نحو 17.5% من حقول غرب الدلتا التى تديرها شركة بى بى البريطانية، وليس لديها نية حاليا لزيادة حصتها فى تلك الحقول"، كما تنتج نحو 36 ألف برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميا فى السوق المصرى، مستطردة: " نستحوذ على نحو 5% من إجمالى إنتاج مصر من الزيت والغاز"، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى يستحوذ على نحو 75% من إنتاج الشركة فى مصر، مضيفة: "خلال العامين القادمين ستبدأ مصر تصدير الغاز بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وتدرس ديا المشاركة فى عمليات تداول الغاز".

وتنتج الشركة حاليا نحو 120 ألف برميل مكافئ يوميا من الزيت والغاز الطبيعى حول العالم "ومع الاندماج مع شركة ونترشال الألمانية سيرتفع الانتاج إلى نحو 600 الف برميل يوميا.

وتعمل شركة ديا الألمانية فى مصر منذ عام 1974 حيث أنتجت نحو 650 مليون برميل من النفط الخام من منطقة خليج السويس، عبر شركة السويس للزيت، كما تعمل الشركة فى مجال استخراج الغاز الطبيعى فى منطقة دسوق والتى تشمل 7 حقول للغاز الطبيعى وقد بدأ الانتاج منها خلال عام 2012.