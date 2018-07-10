دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن مؤشرات نتائج الثانوية العامة

إعداد محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

"التضامن" تبدأ غدا صرف المعاشات المحولة على البنوك بعلاوة الـ15%

وزارة التموين:

التموين: الأقماح الروسية الفاسدة المضبوطة بالإسكندرية لا تتبع الوزارة

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تعلن مؤشرات نتائج الثانوية العامة لـ 5 مواد

التعليم: 1500 مخالفة بالثانوية.. و60 طالبا حرموا عامين بسبب تصوير الأسئلة

وزارة الصحة:

الصحة تستعين ببيانات "الوطنية للانتخابات" للتوسع فى الكشف عن فيروس سى

وزارة الإسكان:

أقوى ملحق عقارى غدا على "اليوم السابع" يرصد طفرة كبرى فى قطاع العقارات

وزارة الزراعة:

نائب وزير الزراعة نقل التكنولوجيا لتحسين جودة سلالات الماشية

وزارة النقل:

وزير النقل يعلن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يودع الفوج الأول من عمالة موسم الحج