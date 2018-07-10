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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:40 م
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خالد حنفى: منتدى الاقتصاد العربى ببيروت يناقش المشروعات التنموية المصرية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:11 م
خالد حنفى: منتدى الاقتصاد العربى ببيروت يناقش المشروعات التنموية المصرية الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية
كتب مدحت وهبة
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يشارك اتحاد الغرف العربية فى مؤتمر منتدى الاقتصاد العربى الذى يعقد فى بيروت بعد غد الخميس تحت رعاية سعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء لبنان وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع البنك المركزى وجمعية المصارف فى لبنان ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث يبحث خطط الإعمار والتحول الاقتصادى فى بلدان المنطقة العربية وفرص الاستثمار والأعمال الناتجة عنها.

وقال الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية فى تصريحات، إن المنتدى سوف يناقش التغيرات التى حدثت فى السياسات الاقتصادية والمالية وبرامج الإصلاح الاقتصادى فى الدول العربية وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشروعات العمرانية والتنموية التى تمت إقامتها فى دول الوطن العربى وخاصة مصر ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التى تم إنشاؤها فى مختلف المحافظات وفرص العمل الكثيرة والمتنوعة التى إتاحتها للشباب المصرى، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة نظم وحوافز الاستثمار فى الدول العربية لتشجيع الشركات العربية على الدخول فى مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادى والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية.

وأكد رؤوف أبو زكى الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال، أن المنتدى يتضمن عدة جلسات تشمل التطورات فى المملكة العربية السعودية لاسيما فى مجالات الإصلاح والانفتاح النابعين من رؤية المملكة للعام 2030، وعرض المشروعات الرئيسية المطروحة، وما يتوقع أن يتولد عنها من فرص للمستثمرين والشركات السعودية والعربية والعالمية، كذلك سيتم تكريم المهندس يوسف البسام مدير عام الصندوق السعودى للتنمية نظرا للدور الإنمائى الذى تقوم به المملكة السعودية فى البلدان العربية والدول الأخرى.

 


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