video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:57 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملات مرورية-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجد رجالها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها .

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

أخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

محاور القاهرة و الجيزة




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة