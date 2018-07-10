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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10/7/2018 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10/7/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهارًا: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتُصبح حول معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات الجبلية، وتكون حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إضافة إلى المناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات المساء.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق مع ظهور بعض السحب المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس شديد الحرارة في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا فى باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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