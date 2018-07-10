جنايات القاهرة تجدد حبس المتهم بارتكاب حادث الاعتداء على سائحين بالغردقة 45 يوما

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهم بارتكاب حادث طعن السائحين بالغردقة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

جددت بالذكر أن المتهم صدر قرار بإيداعة بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية 45 يوما، للتأكد من سلامة قواه العقلية.

ووجهت النيابة للمتهم تهم، القتل العمد، وحمل سلاح أبيض، وإرهاب المواطنين والاعتداء عليهم، وأعلنت الأجهزة الأمنية عن وفاة إحدى المصابات بالحادث، "تشيكية الجنسية".

وكان المتهم قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية بالغردقة خلال الشهر الماضى، واعتدى على عدد من السائحين والسائحات، وأسفر الحادث عن مقتل 3 سائحات، وإصابة 3 أخريات من جنسيات مختلفة.