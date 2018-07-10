جارديان: مستشار سابق لبوتين لديه استثمارات سرية بشركة أمريكية امتدحها ترامب

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ألكسندر فولوشين، الذى شغل منصب رئيس هيئة الأركان سابقا وعمل مع فلاديمير بوتين، لديه استثمار سرى فى شركة طاقة أمريكية أشاد بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لأنها تخلق وظائف للعمال الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة أن فولوشين -الذى شغل منصب رئيس موظفى الرئيس الروسى الأسبق، بوريس يلتسين قبل العمل مع بوتين بين عامى 2000 و 2003 - لديه حصة غير معلنة فى شركة أمريكيان إيثان، وهى شركة مقرها فى هيوستن وقعت مؤخرا صفقة تصدير بمليارات الدولارات مع الصين.

وأوضحت "الجارديان" أن فولوشين جزء من مجموعة المستثمرين الروس فى شركة أمريكان إيثان التى ضمت وقتا ما الملياردير رومان أبراموفيتش.

ويأتى هذا الكشف قبل زيارة ترامب التى تستمر أربعة أيام إلى المملكة المتحدة، والتى تبدأ يوم الخميس، وقبل انعقاد قمة فى 16 يوليو مع الرئيس بوتين فى هلسنكى.

وأشارت "الجارديان" إلى أن ترامب ترأس فى نوفمبر 2017، سلسلة من الاتفاقيات التجارية مع نظيره الصينى، شى جين بينج. ومن أكبر هذه الاتفاقيات صفقة بقيمة 26 مليار دولار لتوريد الإيثان السائل إلى الصين، عقدتها شركة إيثان الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص مع مجموعة كبيرة من الشركات الصينية.