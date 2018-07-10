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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:33 ص
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تنفيذ 5140 حكما قضائيا وتحصيل 199 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:47 ص
تنفيذ 5140 حكما قضائيا وتحصيل 199 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية كلابش - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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نفذت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، وتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

 

شارك فى الحملة  ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، أسفرت عن تنفيذ 5140 حكما قضائيا، منهم 3324 حكم فى غرامات، 1505 حكم فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، 99 حكم فى مخالفات، 7 أحكام فى جناية، منهم محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات و6 محكوم عيهم فى قضايا سرقة ومخدرات وسلاح  وتحصيل 198974 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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