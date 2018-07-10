ترامب يهاجم المهاجرين بعد رفض محكمة أمريكية سياسة احتجاز القصر

رويترز

دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن سياسات إدارته المتعلقة باحتجاز المهاجرين، قائلا إن على المهاجرين عدم القدوم إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.

وقال ترامب، للصحفيين فى البيت الأبيض بعد يوم من رفض قاضية اتحادية أمريكية طلب إدارته السماح باحتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين لفترة طويلة "لدى حل: أبلغوا الناس بعدم المجئ إلى بلدنا بصورة غير شرعية. هذا هو الحل". وأضاف "لدينا قوانين ولدينا حدود. لا تأتوا إلى حدودنا بصورة غير شرعية. هذا ليس أمرا جيدا".

وفى حكم صدر أمس الاثنين فى لوس انجليس، رفضت القاضية دولي جى الطلب المقدم من وزارة العدل بالسماح للحكومة بإبقاء المهاجرين القصر، الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة، رهن الاحتجاز لفترة أطول. وكان طلب الوزارة متعلقا بتعديل يسمح باحتجاز الأطفال لمدة تصل إلى 20 يوما.

وعملا بسياسة ترامب، التى تدعو لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود قضائيا، جرى فصل الأطفال عن آبائهم منذ أوائل مايو. لكن ترامب توقف عن هذا الإجراء الشهر الماضى بعد تعرضه لانتقادات واسعة النطاق.