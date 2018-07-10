video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تحسن الجو يعزز جهود رجال الإطفاء فى مواجهة حرائق الغابات بكاليفورنيا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:46 ص
تحسن الجو يعزز جهود رجال الإطفاء فى مواجهة حرائق الغابات بكاليفورنيا حرائق غابات كاليفورنيا
رويترز
إضافة تعليق

تلقت جهود رجال الإطفاء دفعة فيما يواصلون مكافحة عدد من حرائق الغابات التى دمرت عشرات المنازل وأجبرت الآلاف من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية على الإجلاء.

وساعد تحسن حالة الجو مع انخفاض درجات الحرارة فى أنحاء الولاية خلال اليومين الماضيين رجال الإطفاء على مواجهة الحرائق مما سمح لهم بإلغاء أوامر إخلاء لمنازل اضطر ساكنوها لمغادرتها.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن من المتوقع انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع في بعض أنحاء الولاية بعدما أججت الحرارة الشديدة والرياح العاتية وانخفاض نسبة الرطوبة عشرات الحرائق هذا الصيف فى الغرب الأمريكى.

وقالت لينيت راوند المتحدثة باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا "بدأ الطقس فى التعاون وبالتالى يجعل لرجال الإطفاء اليد العليا فى مواجهة الحرائق".

وقال مركز وطني معني بالتنسيق بين وكالات مكافحة الحرائق إن حرائق الغابات هذا العام أتت على ما يزيد على 3.3 مليون فدان أى أكثر من المتوسط المسجل سنويا على مدى الأعوام العشرة الماضية وهو نحو 2.6 مليون فدان.

ولقي شخص حتفه في حريق غابات على الحدود بين ولايتى كاليفورنيا وأوريجون كما أصيب ثلاثة رجال إطفاء. والتهم هذا الحريق، ويسمى كلاماثون، 36500 فدان ودمر 82 منزلا منذ اندلاعه يوم الخميس الماضى.

وقالت صحيفة دنفر بوست إن عشرات الحرائق الأخرى لا تزال مستعرة في جنوب غرب الولايات المتحدة ومن بينها حريق سبرينج كريك الممتد على مساحة 107900 فدان ويكاد يكون ثاني أكبر الحرائق فى تاريخ ولاية كولورادو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرق الإطفاء تحرز تقدما فى مكافحة حريق غابات بشمال كاليفورنيا

حرائق غابات فى شمال كاليفورنيا تجبر المئات على الفرار

صور.. السلطات الأمريكية تواصل جهودها لإخماد حرائق الغابات فى كاليفورنيا

انتشار سريع لحريق غابات فى كاليفورنيا وإجلاء أكثر من 2000 شخص

انخفاض مرتقب فى الحرارة يعزز جهود مكافحة حرائق الغابات فى كاليفورنيا

اخبار عالميه

كاليفورنيا

غابات كاليفورنيا

حرائق غابات كاليفورنيا

امريكا

دونالد ترامب




لا تفوتك
النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة