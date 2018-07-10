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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:08 م
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تجديد حبس عاطل متهم بالإتجار فى المخدرات بالعجوزة 15 يوما

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:11 ص
تجديد حبس عاطل متهم بالإتجار فى المخدرات بالعجوزة 15 يوما مخدرات-أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدرات وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، لتفقد الحالة الأمنية حيث وردت معلومات تفيد بتواجد شخص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من المواد المخدرة ويقوم بترويجها على بعض المترددين على المطعم المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم وضبط المذكور وتبين أنه يدعى "كريم . أ . م" 31 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 220 جرامًا، مبلغ مالى قدره 1400 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

 

 


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