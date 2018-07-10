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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:39 م
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تجديد حبس أنس البلتاجى 15يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:46 م
تجديد حبس أنس البلتاجى 15يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أنس البلتاجى
كتبت أمنية الموجى
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس أنس محمد البلتاجى، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، 15يوماً فى اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.


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