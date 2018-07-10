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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:05 ص
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تايوان تتأهب مع اقتراب الإعصار ماريا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:05 ص
تايوان تتأهب مع اقتراب الإعصار ماريا اعصار تايوان -أرشيفية
رويترز
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اتخذت تايوان استعدادات لقدوم الإعصار ماريا، اليوم الثلاثاء، وأوقفت بعض خدمات النقل بينما حذر مكتب الأرصاد الجوية من انهيارات أرضية وسيول في الجزيرة.

وقال مكتب الأرصاد إنه حتى صباح اليوم الثلاثاء كان الإعصار على بعد 490 كيلومترا شرقي يلان ويتحرك في اتجاه الغرب والشمال الغربى بسرعة 30 كيلومترا فى الساعة. وتوقع أن تكون المنطقة الواقعة شمالى تايوان الأكثر تضررا.

وانتشرت القوات في بعض المناطق، ومن المتوقع أن يشهد اليوم وصباح غد أمطارا غزيرة ورياحا.

وأعلنت الحكومة أن المدارس ستغلق مبكرا، وقالت الخطوط الجوية الصينية إنها قد تؤجل أو تلغي بعض الرحلات.

وتشهد تايوان أعاصير خلال الصيف عادة لكنها كثفت استعداداتها وظلت في حالة تأهب من الأعاصير العنيفة والمدمرة منذ أن اجتاح الإعصار موراكوت الجزيرة وأحدث بها دمارا واسعا في عام 2009.

وكان موراكوت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ تايوان وأسفر عن مقتل نحو 700 شخص معظمهم لقوا حتفهم بسبب انهيارات أرضية.

 


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