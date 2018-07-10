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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:57 م
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تأجيل إعادة محاكمة 16 إخوانيا فى أحداث عنف وتخريب منشآت بالمنيا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:00 م
تأجيل إعادة محاكمة 16 إخوانيا فى أحداث عنف وتخريب منشآت بالمنيا المحكمه العسكريه -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 16 متهما إخوانيا متورطين فى أحداث عنف بمركز ديرمواس إلى يومى 15 و16 من يوليو الجارى، وذلك فى 4 قضايا الأولى تتعلق باقتحام قسم شرطة ديرمواس المتهم فيها 7 أشخاص، والقضية الثانية تتعلق باقتحام بنك مصربمركز ديرمواس والمتهم فيها 3 أشخاص، والقضية الثالثة تتعلق باقتحام محكمة ديرمواس والمتهم فيها 3 أشخاص آخرين، وتأجلت  القضايا الثلاث الأولى إلى جلسة 16 من الشهر الجارى.
 
أما القضية الرابعة وتتعلق باقتحام السجل المدنى بذات المدينة والمتهم فيها 3 أشخاص، تأجلت إلى جلسة 15 من يوليو الجارى.
 
والمتهمون جميعا تعاد إجراءات محاكمتهم بعد القبض عليهم عقب بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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