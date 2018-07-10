النيابة تسلم مبلغ الفدية للجد فى واقعة طفل الشروق

كتب أحمد حسنى

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، استدعاء رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة ومفتش فرقة الشروق لسرايا النيابة، للاستماع لأقوالهم فى القبض على المتهمين بخطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق.

كما قررت النيابة تسليم مبلغ الفدية للجد بعد إجراء التحريات، وإرسال السلاح والذخيرة المضبوطة المعمل الجنائى لإعداد التقرير الخاص بها.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، أمرت بحبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 4 أيام على ذمة التحقيق و بدأت التحقيق فى واقعة خطف طفل الشروق، صباح اليوم الاثنين.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحي الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين، وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم مبلغ الفدية والأسلحة النارية المستخدمة بالحادث.