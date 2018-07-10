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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:08 م
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النقابة العامة للعاملين بالنظافة تتقدم بـ10 مطالب لنظافة الجيزة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:30 ص
النقابة العامة للعاملين بالنظافة تتقدم بـ10 مطالب لنظافة الجيزة حملات نظافة - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، وبعض الجمعيات الممثلة للمتعهدين والشركات والمؤسسات والعاملين بجمع ونقل القمامة، بمقترحاتهم بشأن كراسة الشروط الخاصة بنظافة الجيزة، وذلك بعد اجتماعهم مع اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، الثلاثاء الماضى بمقر هيئة نظافة الجيزة، والتى تم الاتفاق على عرضها أمس الاثنين.
 
وأوضحت النقابة، أنه تم الاتفاق على بعض النقاط للعرض على هيئة النظافة، والتى جاءت على النحو التالى:
 
- إعادة النظر فى تقسيم المربعات داخل الأحياء والعمل على تسكين أصحاب العمل الموجودين على أرض الواقع بالأمر المباشر.
 
- إلغاء بند الغرامة الخاص بالالتزام بتوريد مخلفات الجمع السكنى إلى المقلب حيث أن العاملين على النقل يقوموا بإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.
 
- إلغاء جزئية مؤشر الأداء.
 
- إلغاء الموديل للسيارات على أن تكون السيارات صالحة للعمل بتقرير لجنة فنية من هيئة نظافة الجيزة.
 
- نظرا لتداخل العمل لبعض المربعات يصرح للسيارات بالتواجد داخل مرعات الحى الواحد.
 
- السماح بالفرز للمخلفات المنزلية والإدارية والتجارية للعاملين على جمع ونقل القمامة فى أماكنها ومقالبهم الخاصة للاستفادة منها.
 
- العمل بالمثل كما هو مقرر ومعمول به فى محافظة القاهرة.
 
- الغرامات المطروحة بكراسة الشروط تعد نوعا من الإجحاف والتحدى والتعجيز وليس التعاون بين ومع المتعاقدين والصالح العام لتيسير منظومة النظافة، لذا نطالب بتعديل جدول الغرامات.
 
- الطرح قائم على التخلص من المخلفات الناتجة عن الجمع السكنى والإدارى والتجارى والتعامل مع عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية فقط لا غير.
 
- إلغاء المحاسبة بالطن بالنسبة للجمع السكنى والإدارى، حيث أن القائمين على عملية جمع ونقل القمامة يقوموا بالاستفادة من تدوير هذه المخلفات وليس طمرها ودفنها بالمقالب وهذا إهدار للثروة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
 
وأكد أمين حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، فلا تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن النقابة فى انتظار هيئة النظافة على تلك المطالب، والتى من المقرر أن تنتهى من مناقشتها بعد غدا الخميس.
 
 
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نظافة الجيزة

الجيزة

نقابة العاملين بالنظافة

أمين حسن

يحيى فايد




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