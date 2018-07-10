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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:35 ص
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المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ إخلاء قرية بدوية مهددة بالهدم فى الضفة الغربية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:00 ص
المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ إخلاء قرية بدوية مهددة بالهدم فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
القدس (أ ف ب)
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أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا الاثنين، قرارا أرجأت بموجبه مجددا إخلاء قرية خان الأحمر البدوية فى الضفة الغربية المحتلة والتى تعتزم السلطات الإسرائيلية هدمها فى غضون أيام.

وأمرت المحكمة فى قرارها السلطات بالتمهّل لغاية 16يوليو الجارى قبل أن تبدأ بإخلاء القرية البدوية من سكانها.

وقال أحد وكلاء الدفاع عن سكان القرية المحامى توفيق جبارين لوكالة فرانس برس، مساء الاثنين، إن "أحدا من السكان لم يتلق أى أمر إخلاء".

وكانت المحكمة نفسها أصدرت الخميس الماضى قرارا مماثلا أمرت بموجبه السلطات بعدم الشروع فى هدم قرية خان الأحمر "حتى تعلن الدولة ردها بحلول 11 يوليو".

ويأتى هذا القرار بعدما لجأ سكان القرية البالغ عددهم 173 شخصا الى القضاء وقدموا طلبا لاعادة بناء القرية فى مكانها الحالى.

وتقع قرية خان الأحمر البدوية شرق القدس على الطريق المؤدية إلى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية.

وتتكون القرية من مبان هشة من الخشب وألواح الألومنيوم، كما هى الحال عموما مع القرى البدوية، ويعيش سكانها هناك منذ خمسينات القرن الفائت، بحسب الفلسطينيين.

وكانت المحكمة العليا رفضت فى مايو طعنا للسكان ضد هدم القرية التى تعتبر السلطات الإسرائيلية أنها بنيت فى شكل غير قانونى.


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