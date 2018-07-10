المتهم بسرقة مسنة بالإكراه بروض الفرج يعترف: "استغليت إقامتها بمفردها"

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع فى سرقة وقتل سيدة مسنة بمنطقة روض الفرج.

واعترف المتهم إنه خطط لتنفيذ الجريمة عقب علمه وجود الضحية بمفردها فى شقتها.

من جانبه قرر المستشار أحمد عبد الرحمن ماضى، مدير نيابة روض الفرج، وسكرتارية باهر عطية، برئاسة المستشار شريف كفافى، رئيس النيابة، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة العامة تهم الشروع فى قتل مسنة وسرقتها بالإكراه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام، عن الحالة الصحية للمجنى عليها للاستماع إلى أقوالها فى الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعى "جابر.م" 22 سنة سائق توك توك، تخفى فى زى سيدة وارتدى غطاء للرأس، لسرقة "علية.م.ح" 75 سنة ربة منزل مقيمة بمفردها، عقب علمه بأنها ميسورة الحالة.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة أنه يوم الواقعة صعد المتهم بعد منتصف الليل عقب خلو الشارع من المارة ودق الجرس ففتحت له المجنى عليها، حيث بادرها بكتم نفسها إلا أنها تمكنت من الإفلات منه والصراخ للاستغاثة بالجيران وشقيقها الذى يقطن أسفل منها، وخشية من افتضاح أمره أحضر زجاجة مياه غازية من مطبخ المجنى عليها، وهشم رأسها لقتلها.

وأضافت التحقيقات أن شقيق المجنى عليها استيقظ وعدد من السكان على صوت الاستغاثة وتمكنوا من كسر باب الشقة ليجدوا الضحية غارقة فى بركة من الدماء، وأثناء محاولة شقيق الضحية من إحضار كمية من البن من شقته بالطابق الأسفل، لوقف الدماء وجد المتهم داخل المطبخ ويداه ملطخة بالدماء وذلك بعد أن تمكن من الهرب من النافذة لينزل إلى شقة شقيق الضحية، ليتمكن بصحبة الجيران من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

وعلى الفور تم نقل المجنى عليها للمستشفى فى حالة خطيرة لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر رقم 4134 لسنة 2018 جنح روض الفرج بالواقعة، وبالعرض على مدير أمن العاصمة أمر بإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.