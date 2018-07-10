video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القضاء الإدارى يلغى قرار وقف شركة سياحية .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:19 م
القضاء الإدارى يلغى قرار وقف شركة سياحية .. اعرف التفاصيل محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

ألغت محكمة القضاء الإدارى ، قرار وزير السياحة والمتضمن الوقف الجزئى للنشاط السياحى الدينى لإحدى شركات السياحة ، وذلك بسبب عدم ثبوت قيام الشركة بالمخالفات التى نسبتها لها وزارة السياحة من تسكين المعتمرين فى فندق غير مفعل على موقع الوزارة وذلك بالمخالفة للقوانين والقواعد ، وقضت المحكمة بعودة شركة السياحة لممارسة عملها السياحى الدينى من جديد.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ، أن المادة (13) من قانون تنظيم الشركات السياحية نص " على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانوناً ".

 

وفى المادة (14) من ذات القانون على أن ( على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقاً بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانوناً وتقديم ما يثبت ذلك

 

ولم يثبت يقيناً لدى المحكمة قيام شركة السياحة بتسكين بعض معتمريها بفندق دار الحرمين بدلاً من فندق برج العباس الذهبى وذلك بالنظر لما تضمنه كتاب مؤسسة الريان لإدارة وتشغيل الفنادق والمسئولة عن حجز وإدارة فندق برج العباس الذهبى ، وكان المعتمرين التابعين لهذه الشركة مقيمين بالفندق المذكور وتم تسكينهم ، وهو ما ينتفى معه إرتكاب شركة السياحة لخطأ التسكين بفندق دار الحرمين ( الغير مفعل على موقع الوزارة وخارج الضوابط ) بمكة المكرمة ، وهو ما آيده مدير الفندق

واستندت المحكمة على إقرارات المعتمرين الموثقة بالشهر العقارى ، والتى أكدت أنهم كانوا يقيمون بمكة المكرمة بفندق برج العباس الذهبى وفق البرنامج المُعد سلفاً من شركة السياحة ، وأنها قامت بتنفيذه على أكمل وجه ، كما لم تقدم الجهة الإدارية من الدلائل أو الأوراق ما يناهضه أو يجحده وإنما اكتفت بالقول بتحرير محضر إثبات حالة عن تعديل تسكين بعض المعتمرين بالمخالفة لبرنامج الشركة المُعد سلفاً دون تقديمه ، ودون تحديد لهؤلاء المعتمرين بالاسم أو العدد وهو الأمر الذى لا يثبت معه يقيناً أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، لذا رآت المحكمة انه من الانصاف الغاء القرار ومنح الشركة للترخيص للعودة مرة أخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقومى لحقوق الإنسان

تأجيل دعوى توفيق عكاشة لإلغاء قرار إسقاط عضويته من البرلمان لـ 13 أكتوبر

قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون المحاسبة الحكومية

أخبار المحاكم

اخبار الحوادث اليوم

المحاكم اليوم

اخبار مصر اليوم

أخبار

القضاء الادارى




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة