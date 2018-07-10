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القبض على 11 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:18 ص
القبض على 11 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 11 سائقا لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية.

أسفرت عن وجود 11 حالة ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، هم " سيد.أ.ع"44 عاما سائق ومقيم القرين شرقية و"عصام.ص.ح"33 عاما سائق ومقيم الدرب الاحمر القاهرة و"السيد.ف.ع"34 عاما سائق ومقيم دائرة مركز فايد و"عبدالله.ز.ش"20 عاما مقيم رفح شمال سيناء و"السيد.ص.م"33 عاما مقيم الزقازيق شرقية و"ابراهيم.ح.ا"53 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"عبدالصادق.ص.أ"27 عاما سائق ومقيم ذفتى غربية و"احمد.م.م"35 عاما سائق ومقيم الدقهلية و"هانى.ع.ف"40 عاما سائق ومقيم دائرة مركز التل الكبير و"جودة.أ.ع"35 عاما سائق ومقيم القنايات شرقية و"السعيد.ن.م"30 عاما سائق ومقيم الحسينية شرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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