السعودية تقدم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة ضد تعديات زوارق إيران بالخليج العربى

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تقدمت المملكة العربية السعودية بمذكرة احتجاج لدى الأمم المتحدة، ضد التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية إلى المناطق المحظورة لحقول ومنصات البترول التى تقع فى مياه المملكة بالخليج العربى وفقاً لخط الحدود البحرية الذى تم تعيينه بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين بتاريخ 24 أكتوبر 1968م، داعيةً حكومة إيران للتوقف عن ذلك.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أنه على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى إيران وللأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها تكررت بشكل متزايد تعديات وتجاوزات القوارب والزوارق الإيرانية إلى مياه المملكة والمناطق المحظورة لحقوق البترول المعلن عن إحداثياتها والموضحة على الخرائط الملاحية العالمية التى تقع فى البحر الإقليمى للمملكة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة فى الخليج العربي.

وأفاد أنه نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية ومنها ما حصل فى 17 / 11 / 2016 م، وبتاريخ 16 / 6 / 2016 م، وبتاريخ 27 / 10 / 2017 م، وبتاريخ 21 / 12 / 2017 م، فقد قامت السلطات المختصة فى المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات وفقاً للأنظمة المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

وأكد السفير المعلمى ، أن حكومة المملكة العربية السعودية تحمل حكومة إيران كامل المسؤوليات عن أى ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات.

وطلب المعلمى، من الأمين العام للأمم المتحدة، تعميم هذه المذكرة على جميع الدول الأعضاء واعتبارها وثيقةً من وثائق الأمم المتحدة وكذلك نشرها فى الطبعة القادمة من مجلة ( قانون البحار)، معربا عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة.