الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى شقة سكنية بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية، وإصابة قاطن الشقة بحروق بمختلف أنحاء الجسم، وتحرر المحضر إداري قسم ثان المنتزه.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بعقار بمنطقة العصافرة قبلي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الرابع، وأثناء قيام قاطنها "م ح م" 43 سنة سباك بإشعال سيجارة داخل مطبخ الشقة، اشتعلت النيران نتيجة تسرب للغاز من أسطوانة البوتاجاز واحتراق بعض محتوياتها دون تأثير على العقار.

وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بحروق بمختلف أنحاء الجسم، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.