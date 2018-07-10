الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريقين بمصنع أحذية وحظيرة مواشى بالعاشر

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة علي حريق نشب بمصنع أحذية، بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر عن احتراق 100 كرتونة أحذية، وإصابة 4 عمال بحالات اختناق، تم تحرير محضر بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمصنع مصر الخليج لصناعة الأحذية، الكائن بدائة قسم ثاني العاشر من رمضان.

توجهت سيارات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، للسيطرة علي الحريق، وتبين نشوب الحريق بمبني إداري كلحق بالمصنع، مكون من 3 طوابق علي مساحة 300 متر، من إجمالي مساحة المصنع 6000 متر، والحريق نشب بالطابق الثالث، ونتج عن النيران احتراق 100 كرتونة بداخلها أحذية بلاستيكية، ورجح مالك المصنع أن يكون سبب الحريق نتيجة قيام أحد العاملين بالقاء عقب سيجارة مشتعل، وأسفر الحريق عن إصابة 4 عمال باختناق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة علي حريق نشب بحظيرة مواشي، ناحية قرية منشأة سعدون، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بحظيرة مواشي، بناحية قرية منشأة سعدون.

وتوجهت سيارات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، للسيطرة علي الحريق، وتبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي مقامة علي مساحة 200 متر، مبنية بالعروق الخشبية والسدة، ملك" محمد أ ع" 35 سنة تاجر مواشي، وأسفر الحريق عن نفوق دابة، وبسؤال مالك الحظيرة لم يتهم أحد بالتسبب في الحريق ورجح ان يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة.