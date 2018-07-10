الجيش اليمنى يعثر على كميات من الأسلحة ومادة "تى إن تى" المتفجرة فى صعدة

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عثر الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، على كمية من مادة الـ"تى إن تي" المتفجرة وأسلحة وذخائر كانت بحوزة ميليشيات الحوثى بمحافظة صعدة شمالى البلاد، وذلك إثر عملية عسكرية نوعية على مواقع الحوثيين فى جبهة علب.

وقال رئيس عمليات اللواء الخامس حرس حدود العقيد الركن سامى القباطى - فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية - إن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت فى تنفيذ عملية عسكرية نوعية، وصفها بـ"الخاطفة" على مواقع للميليشيات فى منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين.

وأضاف القباطى أن القوات عثرت على صندوقين يحتويان على كمية كبيرة من مادة الـ "تى إن تي" الخاصة بصنع المتفجرات، كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية فى صناعة المتفجرات، إلى جانب استعادة الجيش اليمنى لكميات من الأسلحة كانت بحوزة الميليشيات، أبرزها 40 صندوق ذخيرة 12.7 روسى، و37 قذيفة آر بى جى، و120 قذيفة هاون عيار 81-82، وقذائف بى عشرة، و24 لغما، وأنواع أخرى من الألغام، وصناديق ذخائر متنوعة مع كمية من القنابل.



وأوضح القباطى أن الميليشيات تعيش أيامها الأخيرة إثر تهاوى مواقعها وتزايد ضحاياها نتيجة العمليات النوعية التى ينفذها الجيش اليمنى بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خاصة بعد تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لهم مطلع الأسبوع الجاري.