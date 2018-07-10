الجيش الروسى يرسل مساعدات إنسانية إلى منطقة المطية بأقصى جنوب سوريا

موسكو(أ ش أ)

أفاد مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتنازعة بأن جنود الجيش الروسى أرسلوا مساعدات إنسانية إلى سكان بلدة المطية الكائنة فى أقصى جنوب سوريا، والتى انضمت مؤخرا لعملية المصالحة بإقليم درعا السورى.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم توزيع أكثر من أربعة أطنان من الطعام و15 طنا من المياه إلى هذه المنطقة المأهولة.

من جانبه، قال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا الميجور أليكسى تسيجانكوف للصحفيين: "اليوم جئنا بالمواد، التى ستساعد فى التغلب على الصعاب التى تواجهها المناطق النائية والتى خضعت لسيطرة المسلحين لأعوام عديدة".

كما نوه إلى أن هذه المنطقة تواجه كارثة إنسانية بسبب رفض المسلحين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.