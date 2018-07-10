الجامعة العربية تتابع تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 فى مجال الثقافة

عقدت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الثقافة)، اليوم الاجتماع الثانى لفريق عمل متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، فى مجال الثقافة.

شارك فى الاجتماع ممثلين من (7) دول وهى دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى منظمتى الالكسو والاسيسكو، وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى وإدارة الثقافة بالأمانة العامة.

وقال الدكتور محمد سعد الهاجرى مدير إدارة الثقافة بالأمانة العامة، إنه تم استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع، كما استعرضا كل من ممثل دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية رؤية دولتهما فى مجال تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى مجال الثقافة.

وأشار ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى موضوع عقد القمة الثقافية العربية، وقام الدكتور محمد الهاجرى مدير إدارة الثقافة بعرض موجز حول ما تقوم به الأمانة العامة للإعداد والتحضير للقمة الثقافة العربية التى اقترحتها المملكة العربية السعودية وتم إقرارها خلال القمة العربية التى انعقدت فى الظهران 2018، وأشار إلى الاجتماع التنسيقى التى نظمته إدارة الثقافة حول القمة فى 28 يونيو 2018 بمقر الأمانة العامة.

وأضاف فى تصريح له فى ختام الاجتماع أنه وبعد المناقشات تم الاتفاق على تعميم ما ورد من الدول من تجارب حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والطلب من الدول التى لم ترسل موافاة الأمانة العامة بجهودها فى هذا الشأن، حتى تتمكن من تجميع كافة التجارب للدول الأعضاء فى مجلد لعرضه على الاجتماع القادم لفريق العمل، والمقرر عقده يوم 7 أغسطس المقبل ومن ثم عرضه على اللجنة العربية لمتابعة أهداف خطة التنمية المستدامة وعلى المؤتمر الثانى حول الثقافة وخطة التنمية المستدامة 2030.