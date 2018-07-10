التموين: لا صحة لضبط 45 ألف طن من القمح الروسى الفاسد بإحدى شحناتها

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباءحول ضبط 45 ألف طن من القمح الروسي الفاسد بشحنة تابعة لوزارة التموين، وذلك وفقاً لما تناولته إحدى وكالات الأنباء، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في وجود نوعين من الشحنات المستوردة إحداهما يتبع شركات القطاع الخاص والأخرى تابعة لوزارة التموين، مشيرةً إلى أن الشحنة المضبوطة تتبع لإحدى شركات القطاع الخاص، وبفحصها والتأكد من فسادها تم التعامل معها فوراً وفقاً للإجراءات المتبعة.

كما أضحت الوزارة، أنه بالنسبة للشحنات المستوردة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، فإنه يتم فحصها وفقاً للمواصفات المصرية القياسية، والتى تخضع للتفتيش والفحص بموانئ من قبل شركات عالمية معتمدة متخصصة، بالإضافة إلى الفحص الدقيق فور وصولها للموانئ المصرية من قبل السلطات الرقابية المصرية المعنية، للتأكد من صلاحيتها قبل البدء فى تفريغها.