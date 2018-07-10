كتب محمود طه حسين

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى للوزارة بأن أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية تعاون مع جامعة المنوفية فى تنفيذ مؤتمر "اختر مصيرك"، بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، ولفيف من نواب رئيس الجامعة، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ومسئولى التربية الاجتماعية بالمحافظة، والاتحادات الطلابية ومجلس الأمناء بالمنوفية، وطلاب الثانوية العامة.

وأكد موسى أهمية مثل هذه المؤتمرات فى تعرف طلاب الثانوية العامة على طبيعة الكليات ونوعياتها وما تؤهل إليه من مجالات عمل، وتعريف الطلاب أيضًا على نظام الدراسة الجامعية، وتدريبهم على كيفية اختيار الكليات التى تتوافق مع اتجاهاتهم، وميولهم، وتحقيق طموحاتهم.

وأضاف موسى أنه قد تم عرض نوعيات الكليات، والقائمين بالشرح عن طبيعتها ومجالات عملها.

التعليم تشارك فى مؤتمر "اختر مصيرك" مع جامعة المنوفية.

بدعم وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالتكوين العقلى، والنفسى، والروحى لطلاب الثانوية العامة وتحديد اتجاهاتهم.