البيت الأبيض: زيارة ترامب إلى بريطانيا ستجرى فى موعدها

أ ف ب

أعلن البيت الابيض الإثنين أن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبريطانيا التى تأجلت طويلا ستجرى هذا الأسبوع فى موعدها، فى وقت تغرق حكومة تيريزا ماى فى ازمة جراء استقالة اثنين من وزرائها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية سارة ساندرز فى مؤتمر صحافى إن "الرئيس يتطلع الى زيارة العمل التى سيلتقى خلالها رئيسة الوزراء فى 13 يوليو، وتعزيز العلاقات المميزة الأمريكية البريطانية".

والإثنين استقال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون احتجاجا على خطة ماى لمرحلة ما بعد بريكست. وجاءت استقالته بعد استقالة وزير بريكست ديفيد ديفيس.

ويصل ترامب الخميس إلى بريطانيا قادما من بروكسل حيث يشارك فى قمة لحلف شمال الاطلسى.

وفى زيارته التى تستمر اربعة أيام سيبحث الرئيس الأمريكى مع ماى امكانية عقد اتفاقات تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبى.

وسيسعى الرئيس الأمريكى الذى سترافقه فى زيارة بريطانيا السيدة الاولى ميلانيا الى تجنب لندن قدر الامكان حيث يتوقع ان يحتشد الآلاف من المتظاهرين ضده فى شوارع العاصمة.

وسيجرى ترامب الجمعة محادثات مع ماى فى تشيكرز المقر الريفى لرئاسة الحكومة، كما سيتوجه الى قصر وندسور للقاء الملكة اليزابيث الثانية.

وسيزور الرئيس الأمريكى مقاطعة اوكسفوردشير مسقط ونستون تشرشل، ليتوجه بعدها الى اسكتلندا حيث يملك ترامب ملعبى غولف لتمضية عطلة نهاية الأسبوع.