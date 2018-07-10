البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة "الحرية 2" وتقودها إلى ميناء أشدود

أ ش أ

اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة "الحرية 2" التى انطلقت من ميناء غزة، فى وقت سابق اليوم، باتجاه ميناء ليماسول فى قبرص، وتحمل على متنها جرحى ومرضى وطلبة، فى محاولة ثانية لكسر الحصار البحرى عن قطاع غزة.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، اعتراض "القارب" الذى انطلق من قطاع غزة مخترقا الطوق البحرى حول قطاع غزة، واقتادته ومن عليه إلى ميناء أشدود.

وأوضح المتحدث، فى بيان بثته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، "أن قوات سلاح البحرية الإسرائيلية أوقفت اليوم قاربا فلسطينيا على متنه ثمانية ركاب، خرقوا الطوق البحرى حول قطاع غزة، وقد تمّ إيقاف القارب دون أحداث استثنائية".

وأضاف البيان أنه "بعد فحص القارب والركاب والتمشيط على يد القوات، سيتم اقتياده لقاعدة ذراع البحرية فى أشدود".