البابا تواضروس يصل القصر الرئاسى فى فيينا ويلتقى الرئيس النمساوى

كتبت سارة علام

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، إلى مقر القصر الرئاسى بالعاصمة النمساوية فيينا ليلتقى الرئيس النمساوى ألكسندر فان ديل بارين، بعدما التقى الرئيس الإيطالى أمس.

ضرب حرس الشرف سلام القصر فى استقبال البابا والأنبا جابرييل أسقف الكنيسة بالنمسا.

فيما زار قداسة البابا تواضروس الثانى، أمس مقر سفارة مصر الفاتيكان، كان فى استقباله السفير محمود سامى، وأعضاء السفارة، رافق قداسة البابا خلال الزيارة سفيرنا بروما السفير هشام بدر ونيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما.

يذكر أن قداسة البابا قد بدأ زيارته لإيطاليا يوم الجمعة الماضى للمشاركة فى يوم الصلاة لأجل السلام فى الشرق الأوسط، إلى جانب رؤساء الكنائس.

كما التقى وزير الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو ميلانيزى، واستقبله سفيرنا بروما بمقر السفارة أمس.

واستقبله الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريللا، بالقصر الرئاسى أمس، واتجه منها للنمسا.