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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:52 م
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البابا تواضروس يشارك بحفل إطلاق كتاب لباحث نمساوي بفيينا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:14 م
البابا تواضروس يشارك بحفل إطلاق كتاب لباحث نمساوي بفيينا البابا تواضروس الثاني
سارة علام
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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الحفل الذي أقيم بدير القديس الأنبا أنطونيوس بفيينا لتقديم كتاب قصر الأمير أويجين بفيينا لمؤلفه الدكتور أدولف باير وهو باحث نمساوي في التاريخ الأوروبي والمصري وقد أعد كتابًا عن قصر اوبر سيبين برون الذي اشتراه الأقباط في نوڤمبر ٢٠٠١ ونجحوا في ترميمه.

واستغرق المؤلف خمسة سنوات في البحث والكتابة حتى أتم هذا الكتاب، وحضر الحفل أسقف النمسا الأنبا جابرييل، و الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا والأنبا جوڤاني أسقف وسط أوروبا كما حضره سفير مصر بالنمسا السفير عمر عامر وقنصل مصر السفير محمد فرج وهالة يوسف نائب السفير ولفيف من المسئولين النمساويين وعدد من الأقباط والنمساويين

 


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