الأوبرا المصرية تختتم عروضها الموسيقية بسوق عكاظ

كتب مصطفى عنبر

اختتمت دار الأوبرا المصرية، عروض فرقة الموسيقى العربية على مسرح سوق عكاظ، بعد أن تواصلت على مدار الأيام الماضية بمشاركة أكثر من 50 عازفاً ومطرباً ونُخبة من نجوم الأغنية السعودية الشباب لتقديم الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية.

وتجسد هذه المشاركة القوية للأوبرا وتنوع عروضها ومخزونها الثقافي والفنى، تواجد مصر على أرض سوق عكاظ كضيف شرف هذه الدورة للمرة الأولى.