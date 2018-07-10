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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:58 م
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الأوبرا المصرية تختتم عروضها الموسيقية بسوق عكاظ

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:36 م
الأوبرا المصرية تختتم عروضها الموسيقية بسوق عكاظ الأوبرا المصرية
كتب مصطفى عنبر
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اختتمت دار الأوبرا المصرية، عروض فرقة الموسيقى العربية على مسرح سوق عكاظ، بعد أن تواصلت على مدار الأيام الماضية بمشاركة أكثر من 50 عازفاً ومطرباً ونُخبة من نجوم الأغنية السعودية الشباب لتقديم الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية.
 
وتجسد هذه المشاركة القوية للأوبرا وتنوع عروضها ومخزونها الثقافي والفنى، تواجد مصر على أرض سوق عكاظ كضيف شرف هذه الدورة للمرة الأولى. 

من جانبها، ثمنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استضافة دار الأوبرا المصرية في سوق عكاظ هذا المحفل العربي الثقافي الكبير، تأكيداً على ما تحظى به العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها جمهورية مصر العربية من تميُّز في كافة المجالات، ومنها الثقافى والفنى الذى يلامس دائماً بقوته الإبداعية مشاعر الشعوب والمجتمعات، ويعزز رسائل المحبة والسعادة والسلام.

وأشادت بالحضور الكبير الذى شهده سوق عكاظ من المثقفين والفنانين والمبدعين، مما يعزز قيم العروبة والأصالة والإبداع. وقالت "لا نجد فرقاً بين مصر والمملكة، فنحن نتواجد فى بلدنا وبين أهلنا، وما هذه المشاركة إلا جزء مما يربط البلدين الشقيقين من تعاون."

 


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