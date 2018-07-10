الأعلى للأزهر: قطاع المعاهد الأكثر تميزًا بين قطاعات الأزهر هذا العام

كتب لؤى على

قرر المجلس الأعلى للأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في جلسته الأخيرة، اختيار قطاع المعاهد الأزهرية "القطاع الأكثر تميُّزًا"، بين قطاعات الأزهر المختلفة لهذا العام؛ نظرًا للجهد المُمَيَّز الذى قام به القطاع في إدارة أعمال الامتحانات، للعام الدراسى المنقضى 2017/2018؛ خاصّةً امتحاناتِ الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأشار الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، إلى أن القطاع قدم هذا العام أداء مميزًا في إدارة أعمال الامتحانات، وتصدى بحسم لأي محاولات غش أو إخلال، مع تهيئة أجواء من الهدوء والراحة للطلاب، حتى خرجت الامتحانات بهذا الشكل غير المسبوق من الانضباط والاستقرار.

وشدد على أن قطاع المعاهد الأزهرية يمضى بقوة في عملية تطوير المناهج الدراسية، تحت الإشراف المباشر من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بهدف إعداد مقررات دراسية عصرية تتسم باللغة السهلة والأسلوب البسيط والإخراج الفني الجاذب، من أجل تيسير العلوم دون تحريفها والتخفيف على الطلاب دون تسطيح عقولهم.

ولفت الشيخ صالح عباس إلى أن قطاع المعاهد شارك بقوة – للعام الثانى على التوالى- فى جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إضافة لمشاركته الأولى بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب؛ حيث تم عرض نماذج من المناهج الدراسية المطورة، التي تهدف إلى محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، إضافة لتنظيم العديد من الورش الفنية والإبداعية، وهو ما حظى بإعجاب زوار المعرض.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن القطاع شارك للعام الثالث على التوالى فى مبادرة "تحدى القراءة العربى"، ووصلت نسبة المشاركة هذا العام إلى مليون و12 ألف طالب وطالبة، وتم اختيار عشرة منهم لتمثيل مصر والأزهر فى التصفيات النهائية التى ستقام فى دبى نهاية العام الجارى، بعدما نجح أحد أبناء القطاع خلال العام الماضى فى الفوز بالمركز الثانى على مستوى العالم العربى.



