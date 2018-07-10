استجابة لـ"اليوم السابع"..هانى الناظر يتبنى حالة الطفل سيد المصاب بمرض جلدى نادر

كتب إسلام جمال

استجابة لـ"اليوم السابع"، بعد نشر حالة الطفل سيد ابن محافظة الشرقية، والذى يعانى من مرض جلدى نادر، أكد الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، تبنى حالة الطفل المريض.

وقال الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"نشر موقع اليوم السابع هذا النداء الموجه لى من والدة الطفل سيد من محافظة الشرقية وقد قمت الحمد لله بالاتصال بها وسوف استقبلهم بناء على طلب الأم يوم الأحد بإذن الله لتوقيع الكشف وأداء الأمانة… اطمئنوا حضراتكم واعتبروا الموضوع في أيدى أمينة".



هانى الناظر

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