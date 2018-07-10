ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر فى كندا إلى 70 شخصا

مونتريال (أ ف ب)

أعلنت السلطات فى كيبيك الاثنين، أن الحصيلة النهائية لضحايا موجة الحرّ التى ضربت فى مطلع يوليو الجارى المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية بلغت 70 قتيلا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة فى المقاطعة لوكالة فرانس برس، إن حوالى نصف القتلى (34) سجّلوا فى مونتريال، العاصمة الاقتصادية لكيبيك.

وشهد شرق كندا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى موجة حر شديد، لكن وحدها كيبيك سجّلت ازديادا فى عدد الوفيات المرتبطة بالحرّ الشديد.

وفى 2010 تسبّبت موجة حرّ ضربت منطقة مونتريال بمقتل حوالى 100 شخص.