احتراق سيارة وإصابة مالكها بحروق نتيجة ماس كهربائى فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب سائق تاكسى بحروق، أثناء محاولته السيطرة على حريق شب بسيارته، حال قيامه بتنظيفه بأرض فضاء فى المنصورة .

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بمنطقة "المجزر الآلى" دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم "د ل أ 9246 تاكسى عداد" قيادة المدعو "ا.ر.س" 33 سنة سائق، حال قيامه بغسيلها بقطعة أرض فضاء بذات المنطقة.

نجم عن ذلك احتراق السيارة وإصابة قائدها بحروق متفرقة باليدين، وتم نقله إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة.

وبسؤال المصاب، علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بأسلاك الموتور، مما أدى إلى احتراق السيارة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك. تم التحفظ على السيارة، وأُخطر قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.