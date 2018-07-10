احتجاجات على ترشيح ترامب لـ"بريت كافانو" قاضيًا فى المحكمة العليا

(أ ش أ)

تجمع عشرات من المتظاهرين خارج مبنى المحكمة العليا الأمريكية فى واشنطن؛ احتجاجًا على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لـ"بريت كافانو" قاضيًا فى المحكمة العليا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن المتظاهرين رددوا عبارات رافضة لترشيح كافانو، قائلين إنه محسوب على التيار المحافظ، وسيؤثر سلبًا على حقوق النساء والعمال.

وأشارت القناة إلى أنه شارك فى هذه الاحتجاجات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى ومجموعة من الناشطين.

يُذكر أن الرئيس الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق ترشيح بريت كافانو لشغل مقعد فى المحكمة العليا الأمريكية، خلفًا للقاضى أنتونى كينيدى.