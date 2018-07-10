video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إنطلاق رحلة بحرية من ميناء غزة بهدف "كسر الحصار" الإسرائيلى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:19 م
إنطلاق رحلة بحرية من ميناء غزة بهدف "كسر الحصار" الإسرائيلى ميناء غزة البحرى -أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

انطلقت رحلة بحرية قبل ظهر، اليوم الثلاثاء، من ميناء الصيادين فى مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وبعد حفل وداعي في الميناء الصغير شارك فيه مئات الفلسطينيين، غادر القارب الذي يقل تسعة أشخاص هم أربعة جرحى أصيبوا فى المواجهات مع القوات الإسرائيلية وطلبة جامعات.

وقال رائد أبو داير، منسق الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجهة المنظمة للرحلة البحرية الثانية من نوعها خلال اقل من شهرين، إن المغادرين "مرضى وجرحى وطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مُنعوا من السفر ومن تلقي العلاج ومن استكمال دراستهم"، مضيفا انهم "يذهبون ليؤكدوا على حقهم بالتحرك البحري".

وأضاف ان "لغزة حدودها البحرية ولا بد ان تكون لأهل غزة حرية التنقل من والى غزة".

وأكد أن "هناك إصرارا على انه لا بد من كسر الحصار بشكل عام والحصار البحري اليوم بشكل خاص"، مضيفا "فى حال اعترضتهم اسرائيل وأوقفتهم، ستكون هناك محاولات أخرى ولن نمل".

وانطلقت أول رحلة بحرية فلسطينية من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" فى 29مايو، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضتها، واقتادت القارب الى مرفأ أشدود، قبل ان تعيد ركابه الـ17 الى قطاع غزة.

وقال محمود جاد أبو عطايا (25 عاماً) الذي أصيب شرق غزة "أنا ذاهب للعلاج بالخارج. حاولت ان اسافر عبر المعابر لكن معبر رفح رفضونى، وكذلك من معبر إيريز، لإن التنسيق فى قطاع غزة صعب، والعلاج عندنا فى قطاع غزة غير متوافر للجرحى والمرضى".

وأضاف "أنا بحاجة لزراعة أوتار في قدمي اليمنى، وأنا أخرج للمرة الثانية على سفينة للعلاج، وأن شاء الله نكسر الحصار".

ويشهد قطاع غزة تصاعدا للتوتر مجددا منذ 30 مارس مع بدء "مسيرات العودة" التى أدت الى مواجهات دامية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وقتل 139 فلسطينيا على الاقل بنيران الجيش الإسرائيلى منذ ذلك التاريخ.

وتفرض اسرائيل حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد، منذ سيطرة حركة حماس على القطاع، وتغلق السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر، منذ سنوات، لكن تفتحه إستثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.

وأعلنت اسرائيل الاثنين إغلاق معبر كرم سالم، المعبر الوحيد المفتوح لمرور البضائع الى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على الحرائق التي نشبت في المزارع الإسرائيلية بسبب الطائرات الورقية والبالونات التى تطلق من قطاع غزة وتحمل مواد حارقة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة لأوروبا لكسر الحصار الإسرائيلى

صور.. انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة لأوروبا لكسر الحصار الإسرائيلى

صور العالم هذا الصباح.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف ميناء غزة ومواقع لكتائب القسام.. كوريا الشمالية تسمح لإعلاميين جنوبيين حضور تدمير موقع نووى.. 9 إصابات فى حادث طائرة هندوراس المنكوبة والسلطات ترفع الحطام

صور.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف ميناء غزة ومواقع لكتائب القسام

طيران الاحتلال يستهدف سفينة كانت تستعد لكسر الحصار بميناء غزة

اخبار عربيه

غزه

فلسطين

كسر الحصار

ميناء غزه




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة