إنطلاق رحلة بحرية من ميناء غزة بهدف "كسر الحصار" الإسرائيلى

(أ ف ب)

انطلقت رحلة بحرية قبل ظهر، اليوم الثلاثاء، من ميناء الصيادين فى مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وبعد حفل وداعي في الميناء الصغير شارك فيه مئات الفلسطينيين، غادر القارب الذي يقل تسعة أشخاص هم أربعة جرحى أصيبوا فى المواجهات مع القوات الإسرائيلية وطلبة جامعات.

وقال رائد أبو داير، منسق الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجهة المنظمة للرحلة البحرية الثانية من نوعها خلال اقل من شهرين، إن المغادرين "مرضى وجرحى وطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مُنعوا من السفر ومن تلقي العلاج ومن استكمال دراستهم"، مضيفا انهم "يذهبون ليؤكدوا على حقهم بالتحرك البحري".

وأضاف ان "لغزة حدودها البحرية ولا بد ان تكون لأهل غزة حرية التنقل من والى غزة".

وأكد أن "هناك إصرارا على انه لا بد من كسر الحصار بشكل عام والحصار البحري اليوم بشكل خاص"، مضيفا "فى حال اعترضتهم اسرائيل وأوقفتهم، ستكون هناك محاولات أخرى ولن نمل".

وانطلقت أول رحلة بحرية فلسطينية من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" فى 29مايو، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضتها، واقتادت القارب الى مرفأ أشدود، قبل ان تعيد ركابه الـ17 الى قطاع غزة.

وقال محمود جاد أبو عطايا (25 عاماً) الذي أصيب شرق غزة "أنا ذاهب للعلاج بالخارج. حاولت ان اسافر عبر المعابر لكن معبر رفح رفضونى، وكذلك من معبر إيريز، لإن التنسيق فى قطاع غزة صعب، والعلاج عندنا فى قطاع غزة غير متوافر للجرحى والمرضى".

وأضاف "أنا بحاجة لزراعة أوتار في قدمي اليمنى، وأنا أخرج للمرة الثانية على سفينة للعلاج، وأن شاء الله نكسر الحصار".

ويشهد قطاع غزة تصاعدا للتوتر مجددا منذ 30 مارس مع بدء "مسيرات العودة" التى أدت الى مواجهات دامية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وقتل 139 فلسطينيا على الاقل بنيران الجيش الإسرائيلى منذ ذلك التاريخ.

وتفرض اسرائيل حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد، منذ سيطرة حركة حماس على القطاع، وتغلق السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر، منذ سنوات، لكن تفتحه إستثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.

وأعلنت اسرائيل الاثنين إغلاق معبر كرم سالم، المعبر الوحيد المفتوح لمرور البضائع الى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على الحرائق التي نشبت في المزارع الإسرائيلية بسبب الطائرات الورقية والبالونات التى تطلق من قطاع غزة وتحمل مواد حارقة.