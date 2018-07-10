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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:56 م
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إحالة 3 موظفين ببريد مغاغة للمحكمة التأديبية بالمنيا لتورطهم فى وقائع اختلاس

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:34 م
إحالة 3 موظفين ببريد مغاغة للمحكمة التأديبية بالمنيا لتورطهم فى وقائع اختلاس النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أحال المستشار ناصر إبراهيم رئيس لجنة التأديب بالنيابة الإدارية فى المنيا، ونائب رئيس الهيئة، 3 موظفين بالبريد بمركز مغاغة للمحكمة التأديبية، لتورطهم فى وقائع تزوير واختلاس أموال معاشات ضمان، ولأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا القواعد والأحكام ونصوص القانون واللوائح والقرارات والقواعد المالية المعمول بها.

شمل قرار الإحالة، فى القضية رقم 894 لسنة 2015 نيابة مغاغة، المقيدة بالحصر رقم 713 لسنة 2016 المنيا، والتى جرى فيها التحقيق تحت إشراف المستشار حمادة صايم مدير النيابة الإدارية بمركز مغاغة: مصطفى إبراهيم أحمد وكيل مكتب بريد قرية ميانة بمركز مغاغة سابقًا، بهاء م ع، وأحمد إ "، معاونا بريد بنفس المكتب، للمحكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تمثلت فى الاستيلاء على معاشات ضمان اجتماعى، خلال الأعوام من 2013 إلى 2015.

وطلب المستشار ناصر إبراهيم المحكمة التأديبية بالمنيا، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين المسند لهم: استعمال محرر مزور وهو كشوف صرف المعاشات، والمدرج بها التوقيعات المزورة، لأرباب المعاشات، واستعمال هذه الكشوف فى إتمام عمليات الصرف، وصرف معاشات الضمان لبعض العملاء ووسطاء صرف بكشوف صرف مجمعة، بأسماء أحمد سيد، ربيع الشيخ، مقابل استقطاع بعض المبالغ من أرباب المعاشات.


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