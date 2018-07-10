أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-7-2018 والدولار يسجل 17.88 جنيها

كتبت- هبة حسام

شهدت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-7-2018، حالة من التباين وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، حتى الآن، ننشر أسعار العملات فى تعاملاتها الصباحية، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى مصر



متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم،20.86 جنيه للشراء، و 21.03 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.



اليورو

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



سجل سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، 23.51 جنيه للشراء، و 23.71 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى منذ قليل.

سعر الدينار الكويتى اليوم



سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء، 58.76 للشراء، و 59.13 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم



سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.



الريال السعودى اليوم

7 بنوك مصرية تفوز بجوائر الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب

وعلى صعيد آخر، نظم الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفى العربى للعام 2018 والذى عقده الاتحاد فى مدينة بيروت، بحضور حشد كبير من القيادات المصرفية المصرية والعربية.

يعد الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، الدار الجامع للمصرفيين العرب الذى أصبح اليوم مرجعً ومتحدثًا باسم المصرفيين العرب، يضم أكثر من 550 عضو عامل، وأكثر من 300 عضو مشارك يمثلون المهن المصرفية المختلفة فى أنحاء الوطن العربى وبلاد الاغتراب.

وقام بتكريم البنوك وتسليم الجوائز خلال الاحتفالية، الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ووسام فتوح الأمين العام الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وبدأ الحفل بكلمة ترحيب من وسام فتوح والذى أشار إلى أن تكريم المؤسسات المصرفية على ما قدمته وتقدمه من عطاء ودعم لمجتمعاتها، والارتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية إلى مستوى مهنى متقدم وحصل على جوائز التميز والانجاز المصرفى للعام 2018 حيث تمكنت 7 بنوك مصرية من الحصول جوائز.