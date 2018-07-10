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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:30 م
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أرملة معارض صينى تغادر بكين لألمانيا لتنهى فترة إقامة جبرية استمرت 8 أعوام

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:09 م
أرملة معارض صينى تغادر بكين لألمانيا لتنهى فترة إقامة جبرية استمرت 8 أعوام الناشط الصينى ليو شياوبو
بكين (أ ش أ)
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غادرت أرملة "ليو شياوبو" الحائز على جائزة نوبل للسلام، الصين، حيث تنتهى بذلك إقامتها الجبرية التى استمرت ثمانية أعوام لمجرد أنها كانت زوجة الناشط الحقوقى المتوفى "ليو شياوبو".

وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الثلاثاء، أن أرملة "سياوبو" (57 عاما) غادرت البلاد متوجهة إلى أوروبا تحديدا إلى ألمانيا

وكانت "يو شيا" قد خضعت للإقامة الجبرية والمراقبة المكثفة فى الصين منذ أن أحرز زوجها "ليو شياوبو" جائزة نوبل للسلام ليصبح أول مواطن صينى يفوز بجائزة نوبل للسلام عام 2010. كما يأتى رحيلها إلى أوروبا بعد يوم من لقاء رئيس الوزراء الصينى "لى كه تشيانج" مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" أثناء زيارته الرسمية لألمانيا.

يذكر أن أصدقاء مقربون من "ليو شيا" أعربوا عن قلقهم على صحتها العقلية قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة "ليو شياوبو" الجمعة المقبل.

 


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