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10 خطوات تجنبك اندلاع حريق فى سيارتك بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأحد، 01 يوليه 2018 10:30 ص
10 خطوات تجنبك اندلاع حريق فى سيارتك بسبب ارتفاع درجات الحرارة حريق- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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وضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لمنع نشوب حرائق بالسيارات، أثناء القيادة، أعلى الطرق والميادين بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، مع ارتفاع دراجات الحرارة، نتيجة سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق، و منها.‪

1-عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود".

2-فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

3-عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.

4-يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

5-التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية.

6-عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

7-لا تترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة.

8 -عدم ملامسة أسلاك طرفى البطارية لمعدن السيارة.

‪      9 ـ عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.

10  -عند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.

 

 

 


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