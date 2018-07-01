وزير المالية: نستهدف زيادة الأجور لتعويض العاملين بالدولة عن الإجراءات الاقتصادية.. فيديو

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما يميز الموازنة الجديدة التى يبدأ تنفيذها اليوم كأكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه، هو تحقيق فائض أولى، بأن تصبح الإيرادات أكبر من المصروفات بدون الفوائد، بجانب تخفيض معدل العجز الكلى.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسواق وأعمال" المذاع عبر قناة ON live، أن من أهداف الموازنة الجديدة، هو زيادة بند الأجور لتعويض العاملين فى الدولة عن جزء من الإجراءات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل والدفع بمعدلات النمو، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة فى ظل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتعاون بشكل مستمر مع وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة بالمحافظات.